美国与加拿大经济指标预测--8月17日-8月24日****

台湾汇市：台币早盘震荡偏贬，法国大选变数令投资人避险需求升温
路透台北2月20日 - 台币兑美元周一早盘震荡偏贬。交易员表示，国际投资人担心法国大选变数，美元与日圆成为避险货币，韩元因而走贬，台币则稍稍跟进反映国际盘气氛。
路透8月17日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月13日当周-------------------------------
8月17日(五)
1230 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% -0.4%
(较上年同期) +1.5% +1.5%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 72.4 72.3
现况指数 83.0 82.7
预期指数 66.5 65.6
1400 美国领先指标 7月 +0.2% -0.3%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月10日当周 -- 122.5
----------------------------------8月20日当周-------------------------------
8月20日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.15
8月21日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月18日当周 -- -0.3%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 -- +0.9%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月18日当周 -- +1.8%
8月22日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月17日当周 -- 886.8
再融资指数 -- 5,077.3
1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 -- +0.3%
扣除汽车零售销售(较前月) -- +0.5%
1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 450 437
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)7月31日-8月1日会议纪录
8月23日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月18日当周 -- 36.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.375
续请失业金人数(万人) 8月11日当周 -- 330.5
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 51.4
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.7%
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 36.5 35.0
8月24日(五)
0400 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 81.2
1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +1.3% +1.3%
扣除运输的耐久财订单 +0.6% -1.4%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.7%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月17日当周 -- -- (完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
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