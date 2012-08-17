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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 09:21 BJT

《汇市简讯》澳元/美元未守住涨势

0107GMT * 澳元/美元在隔夜市场风险资产一片大好的情况下,表现严重落后,目前表现仍继续落后 * 受常见的出口商买盘活动提振,澳元/美元先是涨至1.0529 * 目前回到1.0505,据传有交叉盘卖单.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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