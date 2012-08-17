版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 15:45 BJT

〔台湾数据〕今年经济成长率官方预估下修为1.66%,明年为3.67%--消息

路透台北8月17日电---一位接近官方的消息人士周五表示,台湾第二季国内生产总值(GDP)较上年同期衰退0.18%,7月底时的概估为衰退0.16%.

消息人士并称,2012年GDP成长率最新预估为1.66%,此前主计总处已七度下修今年GDP预估值,而明年的GDP预估值则是首次公布为3.67%.(完)

各金融机构对台湾今年经济成长率预估请见TWGDP1

参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]

--记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 黄凯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐