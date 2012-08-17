〔台湾数据〕今年经济成长率官方预估下修为1.66%,明年为3.67%--消息

《汇市简讯》欧元兑美元在淡静交投中重回上周五收盘价
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透台北8月17日电---一位接近官方的消息人士周五表示,台湾第二季国内生产总值(GDP)较上年同期衰退0.18%,7月底时的概估为衰退0.16%.
消息人士并称,2012年GDP成长率最新预估为1.66%,此前主计总处已七度下修今年GDP预估值,而明年的GDP预估值则是首次公布为3.67%.(完)
各金融机构对台湾今年经济成长率预估请见TWGDP1
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--记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 黄凯
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。