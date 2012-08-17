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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 15:59 BJT

〔台湾数据〕第二季GDP同比衰退0.18%,全年成长率第八度下修至1.66%

路透台北8月17日电---台湾主计处周五公布,第二季国内生产总值(GDP)较上年同期衰退0.18%,较7月底时初估的衰退0.16%为差.

主计处并预估2012年全年GDP成长率为1.66%,为第八度下修.因欧洲经济恐衰退,美国景气回升力道疲弱,中国大陆成长明显放缓.

以下为本次预估细节:

* 第二季GDP按年下滑0.18% (概估为-0.16%)

* 2012年GDP按年成长1.66%(先前估为成长2.08%)

* 2012年CPI年成长1.93%(先前估为成长1.90%)

--2012年出口估衰退1.72%(先前估为成长0.07%)

--2012年进口估衰退1.50%(先前估为衰退0.54%)

* 2013年GDP按年成长3.67%

* 2013年CPI按年成长1.08% (完)

参考相关细节,可点选主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw)

参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]

--记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 张喜良

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