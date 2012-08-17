〔印度个股〕Maruti旗下受员工暴动冲击的工厂将自8月21日复产

路透新德里8月16日电---印度最大汽车制造商Maruti Suzuki(MRTI.NS)周四表示,该公司位于Manesar的工厂将自8月21日起复工,此前该公司因为一场暴动而革除了500名员工,这场暴动造成工厂停摆,使其蒙受数以千万美元计的产出减损.

位于印度北部Manesar的工厂年产能达55万辆,该工厂是日本铃木汽车(7269.T)在当地生产畅销车款Swift的基地,而该厂自7月18日员工与管理层发生冲突以来便关闭至今.

该公司复产时的日产出料为150辆,不到暴动前平均日产出的十分之一;这场暴动造成一名经理丧生,超过100人受伤.

复产的时间正好赶上印度的节庆季节,这是人们买进高单价商品的时候.

券商Sharekhan汽车分析师Deepak Jain估计,复工两周后日产出将可以回升到300辆,一个月后可达约500辆.

"根据过去数次罢工及复工的经验,Maruti总是有办法以出乎市场意料的速度提升产出."他说道

根据路透估算,该公司停产导致营收减损约2.56亿美元,而分析师则估计其每日营业额减损约1,500万美元.

多位分析师指出,关厂一个月将导致母公司铃木汽车的营业利润减损约60亿日圆(7,610万美元),相当于铃木汽车年度营业利润的5%.(完)