〔印度个股〕Maruti旗下受员工暴动冲击的工厂将自8月21日复产

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透新德里8月16日电---印度最大汽车制造商Maruti Suzuki(MRTI.NS)周四表示,该公司位于Manesar的工厂将自8月21日起复工,此前该公司因为一场暴动而革除了500名员工,这场暴动造成工厂停摆,使其蒙受数以千万美元计的产出减损.
位于印度北部Manesar的工厂年产能达55万辆,该工厂是日本铃木汽车(7269.T)在当地生产畅销车款Swift的基地,而该厂自7月18日员工与管理层发生冲突以来便关闭至今.
该公司复产时的日产出料为150辆,不到暴动前平均日产出的十分之一;这场暴动造成一名经理丧生,超过100人受伤.
复产的时间正好赶上印度的节庆季节,这是人们买进高单价商品的时候.
券商Sharekhan汽车分析师Deepak Jain估计,复工两周后日产出将可以回升到300辆,一个月后可达约500辆.
"根据过去数次罢工及复工的经验,Maruti总是有办法以出乎市场意料的速度提升产出."他说道
根据路透估算,该公司停产导致营收减损约2.56亿美元,而分析师则估计其每日营业额减损约1,500万美元.
多位分析师指出,关厂一个月将导致母公司铃木汽车的营业利润减损约60亿日圆(7,610万美元),相当于铃木汽车年度营业利润的5%.(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)