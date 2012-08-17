版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 10:33 BJT

《汇市简讯》美元/马币冲高至3.1300,买气热络

0222GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报3.1220-3.1250,一度下跌,之后一路升到3.1300 * 来自宏观基金和外国银行的买气热络 * 攻破3.1300可能再度挑战昨日高点3.1365 * 美元/坡元走势偏多也助力美元/马币涨势,近期料在3.12-3.15区间 * 美元/马币最新报3.1290-3.1300,无本金交割远期外汇(NDF)报3.1330-3.1360.(完) --编译 张若琪;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐