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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 10:48 BJT

《全球市场》亚股持坚,因梅克尔评论缓和投资者不安情绪

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%,日经指数升0.6%

* 美元兑日圆在一个月高点附近徘徊

* 油价回落,金价持稳

路透东京8月17日电---亚股市周五持坚,因德国总理梅克尔对欧洲央行遏制欧债危机的努力表达支持,缓和投资者的不安,并促使市场将资金移至风险较高的资产.

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