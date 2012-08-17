《全球市场》亚股持坚,因梅克尔评论缓和投资者不安情绪

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%,日经指数升0.6%
* 美元兑日圆在一个月高点附近徘徊
* 油价回落,金价持稳
路透东京8月17日电---亚股市周五持坚,因德国总理梅克尔对欧洲央行遏制欧债危机的努力表达支持,缓和投资者的不安,并促使市场将资金移至风险较高的资产.
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
路透柏林2月19日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日否认他曾说过，如果希腊不能实施经济改革，则该国将不得不退出欧元区。