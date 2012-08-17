〔台湾债市〕公债RP利率持稳,惟投信对公司债需求殷切

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透台北8月17日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳.市场资金平稳依旧,银行与投信找券需求不低,部分投信略降利率希望找到标的,但以公司债为主,对公债则没有影响.
资金调度人士表示,展望下周,仅有周五将交割300亿台币公债,预料RP利率将维持在既有水准不变.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.
今日有16.5亿的台工银金融债交割.下周二央行将标售30年期公债,并于周五交割.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)