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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 11:10 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持稳,惟投信对公司债需求殷切

路透台北8月17日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳.市场资金平稳依旧,银行与投信找券需求不低,部分投信略降利率希望找到标的,但以公司债为主,对公债则没有影响.

资金调度人士表示,展望下周,仅有周五将交割300亿台币公债,预料RP利率将维持在既有水准不变.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

今日有16.5亿的台工银金融债交割.下周二央行将标售30年期公债,并于周五交割.(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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