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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 16:38 BJT

〔台湾央行〕共发行2,679亿台币存单,发行余额减少7.5亿

路透台北8月17日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,679亿台币存单,相较存单到期金额2,686.5亿,存单发行余额减少7.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,461.0

91天期 0.93 183.0

182天期 1.05 35.0

央行上日共发行1,228.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,282.6亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为48亿台币;累计超额准备为1,962亿台币,加计前期1%的超额准备为3,404亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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