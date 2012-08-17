版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 11:24 BJT

〔日本股市〕日经指数涨至三个月高位,梅克尔支持ECB的表态提振人气

路透东京8月17日电---日股日经指数周五升至三个月高位,此前德国总理梅克尔表示支持欧洲央行(ECB)化解欧债危机的努力,市场风险胃纳因而提升.

市场预期欧洲央行将落实更进一步对抗债务危机行动,加上近来美国经济数据强于预期,日经指数得以从7月25日触及的七周低点起涨.

日经指数早盘收涨0.6%,报9,149.94点,26周移动均线切入位9,167.88点近在咫尺.

该指数本周迄今上涨2.9%,上周上涨3.9%,是六个月以来最佳单周表现.

东证股价指数.TOPX涨0.5%,报762.61点.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐