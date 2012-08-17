〔企业并购〕Heineken正与星狮集团洽商修改对APB的收购要约--消息人士

路透新加坡/香港8月17日电---三位熟悉内情的消息人士周五说,荷兰啤酒商Heineken NV (HEIN.AS)正在与新加坡星狮集团(FRNM.SI)洽谈,修改前者对亚太酿酒(APB)的60亿美元收购要约.

其中一位人士对路透说,修改的部分可能是要附带一项条件,即要求星狮集团不得接受和泰国富豪苏旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)有关的公司收购APB.

Heineken提出收购58%其未持有的APB股份,这些股份被苏旭明关系集团列为筹码,该集团已提出更高价格,欲收购星狮在APB的7.3%直接持股.

由于协商系对外保密,因此消息人士不愿具名.

星狮集团发言人不愿置评,Heineken亦尚未发表评论.(完)