〔企业并购〕Heineken正与星狮集团洽商修改对APB的收购要约--消息人士

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透新加坡/香港8月17日电---三位熟悉内情的消息人士周五说,荷兰啤酒商Heineken NV (HEIN.AS)正在与新加坡星狮集团(FRNM.SI)洽谈,修改前者对亚太酿酒(APB)的60亿美元收购要约.
其中一位人士对路透说,修改的部分可能是要附带一项条件,即要求星狮集团不得接受和泰国富豪苏旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)有关的公司收购APB.
Heineken提出收购58%其未持有的APB股份,这些股份被苏旭明关系集团列为筹码,该集团已提出更高价格,欲收购星狮在APB的7.3%直接持股.
由于协商系对外保密,因此消息人士不愿具名.
星狮集团发言人不愿置评,Heineken亦尚未发表评论.(完)
--编译 李婷仪; 审校 高琦
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)