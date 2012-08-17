〔台湾债市〕101/5殖利率收低,台湾今年GDP成长率料再度下修

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透台北8月17日电---台湾10年公债101/5殖利率周五收低.主要受台湾经济展望不佳、股市转弱以及银行回补五年券101/6等题材的带动,惟国际债市表现偏弱,也抑制了殖利率下跌空间.整体而言,盘势未脱区间整理格局.
台湾将在今日稍晚公布GDP统计值,惟调查机构环球透视(Global Insight)抢先一步大幅调降台湾今年GDP成长率预估值至1.5%.一般预料,主计总处第八度下修全年GDP成长率至2%以下已是必然,这对台债殖利率维持在低档可望产生有力助益.
展望下周,交易商表示,首先要看周二30年公债101/8的标售结果,预料寿险业的买盘意愿不低.此外,欧洲方面的局势,是否在德国总理梅克尔喊话后更加好转,也将是关注重点,101/5区间看在1.17-1.20%.
"Global Insight下调台湾的幅度是最大的,修到1.5%耶."一证券商交易员说.
另一证券商交易员则称,台湾上半年GDP几乎零成长,下半年除非成长4%,全年才有机会达到2%,"但机率应该不大,所以下修到2%以下,已经是市场共同的看法了."
台湾经济日报报导,受近日Global Insight再度下修欧元区与大陆经济预估,台湾经济成长率面临"破2"危机;GI最新预估也腰斩台湾经济成长率至1.5%.
德国总理梅克尔称,欧洲央行总裁德拉吉上月誓言全力挽救欧元,并提出购买西班牙和意大利等国债券的可能性,这与欧洲领导人的态度"完全一致".她也敦促欧洲伙伴国迅速推进财政政策一体化,称时间已经不多.[ID:nSB1730162]
美国公债收益率周四上涨,逼近三个月高位,因对欧元区的担忧减轻,且对美国联邦储备理事会(FED,美联储)是否会在下月推出更多货币刺激措施愈发不确定,这打压对避险美国公债的需求.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/5 A01105=TWO -0.55 1.1815 1.1774-1.1865 170.0
5 101/6 A01106=TWO -0.50 0.9055 0.8980-0.9120 19.0
下周二将标售30年券101/8,虽然该券在发行前交易期间都尚未有成交,不过一般预料,寿险业参与标售的意愿会趋于积极,因资金仍偏向宽裕,以及筹码仅有300亿台币.
"前一次20年券101/7,不少都被公营银行拿走了,寿险业分到的并不多."一证券商交易员说.
倘若101/8得标利率落在1.70%附近,交易商认为,殖利率曲线长端压在低点,可为中短端产生保护作用,这也是台债殖利率未随国际盘走弱的因素之一.
此外,交易商也提及,新10年券101/9将在9月初开始发行前交易,由于目前同年券101/5仍是盘面主流,交易商手中普遍握有筹码,换券压力可能会提前在下周展开,筹码清洗或将提供实质买盘承接的机会.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1815
5 101/6 A01106=TWO 0.9055
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
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