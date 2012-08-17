更正:〔路透基点〕南京地铁为兴建四号线寻求140亿元人民币贷款--RLPC

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
(更正:因译文有误,第三段应为"协商中的价格",而非"贷款利率";另外,第四段应为"上周"而不是"上月")
路透香港8月17日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,南京地铁公司正寻求140亿元人民币(22亿美元)的25年期贷款,为建设南京地铁四号线筹资.
消息人士称,中国银行江苏分行、中国建设银行江苏分行为受托主办行.中国农业银行、国家开发银行、中国邮政储蓄银行也有意承贷.
贷款条款正在敲定,但消息人士称协商中的价格为中国人行基准利率的100%.
上周在南京曾举行一场银行会议.
国营的南京地铁公司负责南京市的地铁兴建、运营及开发.
根据当地媒体,总长33.75公里的南京地铁四号线在2011年12月破土兴建,预计在2015年底展开营运.
根据南京市人民政府国有资产监督管理委员会官网,南京地铁在2月取得一项相当于150亿元人民币的25年贷款.该案包含144.27亿元人民币、1亿美元两部分贷款.根据该官网,那项贷款的牵头行是国开行和中国工商银行,贷款利率是人行基准利率的100%,中银和交银均为一般参贷行.
根据南京地铁官网,该公司在2008年为南京一号地铁取得43亿元人民币贷款、2007年为南京二号地铁取得58亿元人民币贷款.(完)
--编译 李婷仪;审校 王洋
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
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