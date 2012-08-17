〔表格〕台股外资及陆资买超12.15亿台币,连续第11日买超

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透台北8月17日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超12.15亿台币,为连续第11个交易日买超;上交易日修正后为买超67.44亿.
三大法人今日合计则买超19.19亿台币,上交易日修正后为买超81.06亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
8/17 +12.15 +7.23 -0.18 +19.19
8/16 +67.44r +8.03r +5.59r +81.06r
8/15 +46.12 -0.68r +7.93r +53.98r
8/14 +81.60r +6.73r -3.99r +84.33r
8/13 +42.26r -0.92r -3.00r +38.35r
8/10 +50.24 +1.39r +14.73r +66.36r
8/9 +197.70 +8.47r +6.01r +212.18r
8/8 +51.43 +0.73r +8.00r +60.16r
8/7 +75.73 +3.45r +0.05r +79.23r
8/6 +122.42 +14.35r +14.95r +151.72r
8/3 +6.32 -25.05r +4.79r -13.94r
8/1 -8.01 +15.17r +9.60r +16.76r
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本月累计 +745.40 +39.52 +64.47 +849.38
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
================== 今日重要政经消息================= 2月20日（周一） 公布11-1月失业率。 安保工程首日挂牌。 首创置业公布全年业绩。 百盛集团公布全年业绩。 08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。 11:00 泰山石化股东特别大会。 11:30 宏利香港业务发展传媒简报会。 14:30 星展唯高达(香港)中港消费品行业市场展望记者会。 15:30 香港迪士尼乐园度假区公布2016年度业绩发布会。 17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。