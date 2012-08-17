〔表格〕台股外资及陆资买超12.15亿台币,连续第11日买超

人民币汇率：稳定性明显增强，鼓吹大幅贬值存在误导--人民日报

路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。