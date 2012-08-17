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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 15:07 BJT

〔表格〕台股外资及陆资买超12.15亿台币,连续第11日买超

路透台北8月17日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超12.15亿台币,为连续第11个交易日买超;上交易日修正后为买超67.44亿.

三大法人今日合计则买超19.19亿台币,上交易日修正后为买超81.06亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

8/17 +12.15 +7.23 -0.18 +19.19

8/16 +67.44r +8.03r +5.59r +81.06r

8/15 +46.12 -0.68r +7.93r +53.98r

8/14 +81.60r +6.73r -3.99r +84.33r

8/13 +42.26r -0.92r -3.00r +38.35r

8/10 +50.24 +1.39r +14.73r +66.36r

8/9 +197.70 +8.47r +6.01r +212.18r

8/8 +51.43 +0.73r +8.00r +60.16r

8/7 +75.73 +3.45r +0.05r +79.23r

8/6 +122.42 +14.35r +14.95r +151.72r

8/3 +6.32 -25.05r +4.79r -13.94r

8/1 -8.01 +15.17r +9.60r +16.76r

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本月累计 +745.40 +39.52 +64.47 +849.38

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r

6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r

5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r

4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 董永年; 审校 张喜良

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