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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 15:13 BJT

〔台股业绩〕宏基第二季净利远逊预期,第三季营收将持平第二季

路透台北8月17日电---全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)周五公布,第二季净利为0.56亿台币,远逊于市场预期.据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预期宏基第二季净利5.5亿台币.

宏基称,第二季营业净利约4.33亿台币,惟因在欧洲支付一次性税金4.1亿,对税后净利与每股盈余造成影响.

展望第三季,宏基在发布的新闻稿中表示,Windows 8个人电脑出货将开始启动,8、9月营收可望逐月回升,预期第三季营收将与第二季大致持平.

宏基今日收低0.9%,报27.5台币;台股.TWII则跌0.3%.(完)

--记者 詹颐颖; 审校 曾祥进

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