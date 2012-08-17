版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 16:58 BJT

〔路透基点〕永丰金证券(开曼)控股正寻求8,000万美元贷款--RLPC

路透香港8月17日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,永丰金证券(开曼)控股有限公司正寻求8,000万美元的三年期循环贷款.

消息人士说,该公司料将很快给台湾几家银行发委托书.

贷款资金将作为借款人在香港部门的营运资本.

永丰金证券(开曼)控股是永丰金控集团旗下永丰金证券的子公司.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐