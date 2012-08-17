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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 16:56 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增58.1亿台币

路透台北8月17日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增58.1亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,282.6亿台币.上周存单发行量净增189.5亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8月13日(一) 4,002.50 3,902.50 -100.00

8月14日(二) 307.00 621.00 314.00

8月15日(三) 4,470.00 4,226.00 -244.00

8月16日(四) 1,132.90 1,228.50 95.60

8月17日(五) 2,686.50 2,679.00 -7.50

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总 计 12,598.90 12,657.00 58.10

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8月13日(一) 283.00 48.00

8月14日(二) 97.00 34.00

8月15日(三) 250.00 47.00

8月16日(四) 211.00 40.00

8月17日(五) 183.00 35.00

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总 计 1,024.00 204.00 (完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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