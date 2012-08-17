〔台湾汇市〕台币兑美元连三日小贬作收,料下周维持窄幅区间盘整

路透台北8月17日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘贬值0.5分.交易员表示,今天美元仍处于高档整理,加上央行尾盘例行性调节,令台币连续第三个交易日以小贬作收,料下周台币维持窄幅区间盘整.

他们并指出,近日市场对美国经济的感受转佳,致第三轮量化宽松的预期明显降温,使得这波国际美元反弹已经突破先前压力;而台湾出口及经济成长率表现欠佳,实在没有升值条件,不过出口商在30元上方见抛汇卖压,预估下周台币仍将在29.9-30.1元的区间盘整.

"今天外资汇出量比较清淡,反而有些本土的资金汇出,包括油款及退休基金."一位外商银行交易员说.

交易员认为,本周台币仍欠缺欧洲消息面指引,还没有明确方向,仅持续反应美国经济数据意外的议题,外资汇出/入也未转趋热络,反倒是越靠近月底,需要留意一下出口商的抛汇卖压增强的情况.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元兑台币的换汇点并没有明显变化,惟交易员分析,由于30元附近持续有美元卖压,略为压抑看贬台币的幅度.

台湾主计总处稍早公布,第二季国内生产总值(GDP)较上年同期衰退0.18%,较7月底时初估的衰退0.16%为差.主计处并预估2012年全年GDP成长率为1.66%,为第八度下修,此为2009年衰退1.81%以来的最差表现.因欧洲经济恐衰退,美国景气回升力道疲弱,中国大陆成长明显放缓.[ID:nST0540113]

台湾股市.TWII收跌0.30%至7,467.92点;今天外资及陆资在台股买超12.15亿台币,为连续第11个交易日买超.[ID:nST0540545]

亚洲新兴货币周五多数转为走软,而且本周恐录得跌幅,未受亚洲股市上涨的带动,此前德国总理梅克尔表示,她支持欧洲央行抗击欧元区债务危机的努力.[ID:nSB1731256]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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PNDF

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美元/台币六个月期 -0.135/-0.115 -0.140/-0.120

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