〔台湾汇市〕台币兑美元连三日小贬作收,料下周维持窄幅区间盘整

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透台北8月17日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘贬值0.5分.交易员表示,今天美元仍处于高档整理,加上央行尾盘例行性调节,令台币连续第三个交易日以小贬作收,料下周台币维持窄幅区间盘整.
他们并指出,近日市场对美国经济的感受转佳,致第三轮量化宽松的预期明显降温,使得这波国际美元反弹已经突破先前压力;而台湾出口及经济成长率表现欠佳,实在没有升值条件,不过出口商在30元上方见抛汇卖压,预估下周台币仍将在29.9-30.1元的区间盘整.
"今天外资汇出量比较清淡,反而有些本土的资金汇出,包括油款及退休基金."一位外商银行交易员说.
交易员认为,本周台币仍欠缺欧洲消息面指引,还没有明确方向,仅持续反应美国经济数据意外的议题,外资汇出/入也未转趋热络,反倒是越靠近月底,需要留意一下出口商的抛汇卖压增强的情况.
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元兑台币的换汇点并没有明显变化,惟交易员分析,由于30元附近持续有美元卖压,略为压抑看贬台币的幅度.
台湾主计总处稍早公布,第二季国内生产总值(GDP)较上年同期衰退0.18%,较7月底时初估的衰退0.16%为差.主计处并预估2012年全年GDP成长率为1.66%,为第八度下修,此为2009年衰退1.81%以来的最差表现.因欧洲经济恐衰退,美国景气回升力道疲弱,中国大陆成长明显放缓.[ID:nST0540113]
台湾股市.TWII收跌0.30%至7,467.92点;今天外资及陆资在台股买超12.15亿台币,为连续第11个交易日买超.[ID:nST0540545]
亚洲新兴货币周五多数转为走软,而且本周恐录得跌幅,未受亚洲股市上涨的带动,此前德国总理梅克尔表示,她支持欧洲央行抗击欧元区债务危机的努力.[ID:nSB1731256]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.025 30.020 29.979-30.025 30.020 5.13 7.00
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.991 29.990 29.980-29.999 29.990 2.42 3.32
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.015/0.030 0.015/0.020
美元/台币六个月期 -0.135/-0.115 -0.140/-0.120
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--记者 詹静宜; 审校 张喜良
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
================== 今日重要政经消息================= 2月20日（周一） 公布11-1月失业率。 安保工程首日挂牌。 首创置业公布全年业绩。 百盛集团公布全年业绩。 08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。 11:00 泰山石化股东特别大会。 11:30 宏利香港业务发展传媒简报会。 14:30 星展唯高达(香港)中港消费品行业市场展望记者会。 15:30 香港迪士尼乐园度假区公布2016年度业绩发布会。 17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。