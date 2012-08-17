〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超7.5亿台币

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透台北8月17日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
========================================
银行业 14.50 19.50 -5.00
票券业 0.00 2.50 -2.50
证券业 21.50 14.00 +7.50 (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
================== 今日重要政经消息================= 2月20日（周一） 公布11-1月失业率。 安保工程首日挂牌。 首创置业公布全年业绩。 百盛集团公布全年业绩。 08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。 11:00 泰山石化股东特别大会。 11:30 宏利香港业务发展传媒简报会。 14:30 星展唯高达(香港)中港消费品行业市场展望记者会。 15:30 香港迪士尼乐园度假区公布2016年度业绩发布会。 17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。