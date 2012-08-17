〔背景资料〕台湾官方连八度下修今年经济成长率预估至1.66%

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透8月17日电--台湾主计总处周五公布2012年最新的经济成长率、通膨率预估各为1.66%及1.93%.
自去年8月首次公布2012年经济成长率预估以来,这已是台湾官方八度下修今年的经济成长预估.
浏览金融机构对台湾经济成长率今年和各季的预估值,请见TWGDP1
台湾主计总处的经济成长率新闻稿和预估值请双点击(here)
2012年GDP增幅预估(%) CPI增幅预估(%)
2012/08/17 1.66 1.93
2012/07/31 2.08 1.90
2012/05/25 3.03 1.84
2012/04/30 3.38 1.94
2012/02/22 3.85 1.46
2012/01/31 3.91 1.29
2011/11/24 4.19 1.14
2011/10/31 4.38 1.12
2011/08/18 4.58 1.21 (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
================== 今日重要政经消息================= 2月20日（周一） 公布11-1月失业率。 安保工程首日挂牌。 首创置业公布全年业绩。 百盛集团公布全年业绩。 08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。 11:00 泰山石化股东特别大会。 11:30 宏利香港业务发展传媒简报会。 14:30 星展唯高达(香港)中港消费品行业市场展望记者会。 15:30 香港迪士尼乐园度假区公布2016年度业绩发布会。 17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。