〔台湾货币市场〕短率稳中带软,下周料延续宽松并注意股利发放(更新版)

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
(新增拆款及存单发行细节)
* 资金充裕令拆款利率低档整理
* 短票供少需多,续见利率走软
* 注意下周大型现金股利发放
记者 李盈蒨
路透台北8月17日电--台湾银行间短期利率周五稳中带软,整体市场资金持续充裕,令拆款及短票利率低位整理;若央行冲销态度没有转向积极,预期下周将延续宽松市况,并需注意现金股利发放所引发的资金流动.
资金调度人士指出,银行放款资金需求平平,一般企业于股利发放后也满手现金,使得金融机构苦于没有去处消化余钱,只好积极买票并拆出资金,其成交利率并稍见让步.然而,随着时序进入下半月,大型股利又将陆续发放,利率虽偏软但幅度应有限.
"上半旬大家用力存钱,下半旬行库间的资金移动还是得注意,可能会保守点."一位公股银行交易员称.
大型票券商交易员表示,银行间累计超额准备部位正数相当庞大,银行仍会以积极消化游资为主要目标,避免烂在帐上而无法有效利用.
中华电(2412.TW)及中钢(2002.TW)将于下周陆续发放现金股利,金额分别为423.62亿和152.35亿台币.欲浏览更多上市柜公司现今股利发放日期一览请见[ID:nST0536439]
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,上日在0.390%;区间则落在0.295-0.58%,同于上日.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.62%,上日报0.388-0.60%.
**短票利率再走软**
短票方面,票券商指出,逢周五发票量虽略增,然受到银行至初级市场抢票影响,库存仍不多,很快就被消化一空,成交利率则稍稍下滑.
不过,他们表示,尽管场上目前供给少需求多,促短票利率走滑,但银行可赚取的利差空间逐步受限,料将压抑买票意愿,预料0.80%附近应该会有短暂支撑.
"银行下手利率没降,所以他们对于降到0.80%以下的短票利率也是意兴阑珊."一位票券商交易员表示.
在次级市场中,银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.82%,上日报0.82%;与少数大型行库成交稀少,利率则落在0.82%左右,上日报0.82-0.85%.
台湾央行今日共发行2,679亿台币存单,相较存单到期金额2,686.5亿,存单发行余额减少7.5亿.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期共1兆91.5亿台币,依序为周一3,673.5亿、周二140亿、周三2,903.5亿、周四661.5亿及周五2,713亿.
拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为44亿台币;至周日累计超额准备为2,094亿台币,加计前期1%的超额准备为3,536亿台币.
**公债RP利率持稳**
公债10天期附买回(RP)利率持稳.市场资金平稳依旧,银行与投信找券需求不低,部分投信略降利率希望找到标的,但以公司债为主,对公债则没有影响.
资金调度人士表示,展望下周,仅有周五将交割300亿台币公债,预料RP利率将维持在既有水准不变.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.
今日有16.5亿的台工银金融债交割.下周二央行将标售30年期公债,并于周五交割.(完)
--集体采写 董永年; 审校 曾祥进
--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
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