《汇市简讯》澳元/日圆下测重要支撑区域后反弹回升

欧元债市：法国10年期公债收益率触及一个月低点，因政治忧虑缓和
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
2250GMT
* 澳元/日圆周五测试重要的支撑区81.50/60,之后反弹
* 费波纳奇50%回档位/水平支撑位于81.50/60
* 50日及200日均线亦落在此一区域
* 持续在此一水准下方交投形势将偏空
* 浏览技术图表请点选:(link.reuters.com/hus79s)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
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路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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