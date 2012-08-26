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市场报道 | 2012年 8月 27日 星期一 07:19 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆下测重要支撑区域后反弹回升

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* 澳元/日圆周五测试重要的支撑区81.50/60,之后反弹

* 费波纳奇50%回档位/水平支撑位于81.50/60

* 50日及200日均线亦落在此一区域

* 持续在此一水准下方交投形势将偏空

* 浏览技术图表请点选:(link.reuters.com/hus79s)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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