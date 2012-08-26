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市场报道 | 2012年 8月 27日 星期一 07:44 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑将在0.795面临重大考验

2323GMT * 50%费波纳奇回档位/前波高点位于0.795英镑 * 这波新涨势的动能消退--对多头的警讯 * 日线图上若强势收在0.795上方,将会开启上涨空间 * 浏览技术图表请点选:(link.reuters.com/gyt79s) --编译 张明钧;审校 戴素萍 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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