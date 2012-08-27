美国与加拿大经济指标预测--8月27日-9月3日****

标题新闻：富国银行开除四名涉零售银行不当销售操作的管理中层，并取消其分红和股票奖励
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路透8月27日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月27日当周-------------------------------
8月27日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 7月 -- 94.1
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 8月 -- 负13.2
8月28日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月25日当周 -- -1.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月25日当周 -- +1.9%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 6月 -0.1% -0.7%
经季节调整房价指数(较前月) +0.7% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.7% +2.2%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 65.9 65.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 负17
1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 8月 -- 正8.0
服务业营收指数 -- 正2.4
8月29日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月24日当周 -- 821.3
再融资指数 -- 4,609.9
1230 美国企业获利 第二季 -4.9% -5.7%
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.7% +1.5%
GDP隐性平减指数 +1.6% +1.5%
最终销售 +1.6% +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.8% +1.8%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% -0.3%
(较上年同期) -- +0.4%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 +1.0% -1.4%
1800 美国褐皮书
8月30日(四)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- +1.4%
1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.5%
个人支出 +0.4% 持平
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.8%
实质个人支出 -- -0.1%
1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第二季 赤字153.0 赤字102.7
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月25日当周 37.0 37.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.8
续请失业金人数(万人) 8月18日当周 330.7 331.7
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 8月 -- 正5
8月31日(五)
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.5%
(环比年率) +1.6% +1.9%
(较前月) 6月 +0.1% +0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.5 53.7
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 73.6 73.6
现况指数 87.5 87.6
预期指数 65.0 64.5
1400 美国工厂订单 7月 +1.8% -0.5%
耐久财(耐用品)订单 7月修正值 -- +4.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单 -- +5.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -3.4%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月24日当周 -- 123.3
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9月3日(一)
美国/加拿大劳工节,市场和政府部门放假. (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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* 美联储官员梅斯特和哈克暗示不久将会升息 * 欧元走软，因法国和荷兰的大选风险 * 投资者静待本周联储官员的讲话 * 欧元兑挪威克郎触及2015年7月以来最低 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国 联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。 克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会 对在现阶段升息感到不安。另外，Market News International援引费城联储总裁哈克的话报导称，有在3月升息的可能性。 投资者还在等待本周晚些时候美联储理事鲍威尔、亚特兰大联储总裁洛克哈特，以及达 拉斯联储总裁柯普朗的讲话。 “尽管市场已经在一定程度上消化了美联储3月升息的前景，但尚未完全消化，”Chapd elaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick说。 根据CME Group的FedWatch工具，周
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。