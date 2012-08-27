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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 08:03 BJT

《汇市简讯》三星电子恐暴跌6%料冲击韩国股市,韩元料走低

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* 纽约无本金交割远期外汇(NDF)收盘价暗示美元/韩元在店头市场料开在1,134

* 苹果在与三星电子的诉讼案中胜出,可能导致三星电子股价开低6%

* 三星电子下跌将对大盘指数带来冲击,并带动美元/韩元来到1,135之上

* 但除此之外,交投料将迟滞,英国因假期休市,而本周焦点为杰克森霍尔会议 (完)

--编译 张明钧;审校 郑茵

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