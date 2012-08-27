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市场报道 | 2012年 8月 27日 星期一 08:15 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆仍在一目均衡云区中,是否会在近期突破?

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* 在市场仍偏空的情形下,欧元/日圆在一目均衡云区中整固

* 云区的区间为96.98-98.91,呈现下行,9月3日之前将降至96.72-98.11

* 目前下档支撑仍在于趋平的一目均衡转换线,目前位于97.85

* 在当前水准整固可望使其在明日脱离云区

* 上档压力介于99.00-19,8月21日高点为99.19,8月22日高点99.04 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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