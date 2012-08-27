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市场报道 | 2012年 8月 27日 星期一 08:37 BJT

****欧洲经济指标预测--8月27日-9月3日****

路透8月27日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------8月27日当周---------------------------------

8月27日(一)

0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.7% -1.5%

(较上年同期) +1.2% +1.3%

0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 102.6 103.3

现况指数 110.8 111.6

预期指数 95.0 95.6

8月28日(二)

0600 瑞士UBS消费指标 7月 -- 1.60

0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.9 5.9

0645 法国工业投资 第二季 -- +6.0%

0715 瑞士非农业就业岗位(万) 第二季 -- 404.9

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +3.2% +3.2%

民间贷款 -0.3% -0.2%

M3三个月移动平均 -- +3.0%

8月29日(三)

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.2% +0.4%

(较上年同期) +1.8% +1.7%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.4%

(较上年同期) +2.0% +1.9%

0645 法国企业景气指数 8月 89 90

0700 瑞士KOF领先指标 8月 1.50 1.43

0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -2.0%

0900 意大利消费者信心 8月 86.0 86.5

8月30日(四)

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 8月 增加0.8 增加0.7

未经季节调整的失业人口(万人) 290 290

经季节调整的失业率 6.8% 6.8%

经季节调整的失业人口(万人) -- 288.8

0800 意大利薪资(较前月) 7月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +1.5%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加5 增加6

抵押贷款额(亿英镑) 增加3 减少4

抵押贷款批准件数(千件) 47.0 44.2

0830 英国M4货供额(较前月) 7月 -- -1.60%

0900 意大利企业信心 8月 86.9 87.1

0900 欧元区企业景气指数 8月 负1.30 负1.27

经济景气指数 87.5 87.9

工业景气指数 负15.3 负15.0

服务业景气指数 负9.0 负8.5

消费者景气指数 负23.0 负21.5

消费者通胀预期指数 -- 21.6

生产者物价预期指数 -- 负1.8

2301 英国GFK消费者信心指数 8月 负27 负29

8月31日(五)

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 持平 -0.7%

(较上年同期) -2.2% -2.6%

0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +0.4% +2.9%

0800 意大利失业率 7月 10.9% 10.8%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +2.5% +2.4%

0900 意大利CPI(较前月) 8月初值 +0.3% +0.1%

(较上年同期) +3.1% +3.1%

意大利HICP(较前月) +0.3% -1.7%

(较上年同期) +3.6% +3.6%

0900 欧元区失业率 7月 11.3% 11.2%

1000 意大利PPI(较前月) 7月 +0.3% -0.1%

(较上年同期) -- +2.1%

--------------------------------9月3日当周---------------------------------

9月3日-7日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -0.6%

三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%

9月3日(一)

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- +3.7%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 -- 48.6

0743 意大利Markit制造业PMI 8月 -- 44.3

0748 法国Markit制造业PMI 8月 -- 46.2

0753 德国制造业PMI 8月 -- 45.1

0758 欧元区Markit制造业PMI 8月 -- 45.3

0828 英国CIPS制造业PMI 8月 -- 45.4

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 8月 -- +0.1% (完)

--编译 张若琪;审校 张荻

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