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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 08:13 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆多头平仓结束?自基准线反弹回升

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* 澳元/日圆周五因多头平仓而低见81.49,之后反弹回升

* 一目均衡基准线在81.53,今日仍在此处

* 200日移动均线也在附近,周五在81.60,今日在81.64

* 这两个如今看来将变成基本支撑位,阻力位为一目均衡转换线82.53

* 若升破转换线,近期高位83.57又成为关注焦点.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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