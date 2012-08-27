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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 08:17 BJT

《汇市简讯》马币下跌空间料有限;穆迪调高马来西亚今年成长预估

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* 美元/马币(林吉特)可能开盘持平于3.10关键位,波动区间料在3.0950-3.1050

* 上档仍受到模型卖盘及坡元/马币平仓的限制

* 穆迪调高马来西亚今年国内生产总值(GDP)预估,料将增添马币支撑力道

* 马币无本金交割远期外汇(NDF)海外市场在3.1060-3.1100交投,纽约盘收报3.1060-3.1080 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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