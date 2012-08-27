《台湾报摘》--工商时报8月27日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)在与三星(005930.KS)的专利战中大获全胜,让即将上市的新款产品更受到全球消费者注目.华尔街日报引述数个消息来源表示,苹果将分别在9月及10月推出新一代iPhone及所谓的iPad mini.以iPhone5为例,外资圈预估第三季至少可出货1,200万支.
* 其他:
--行政院政务委员张善政昨日表示,由于1GHz以下频谱具备距离地面近、投资成本低、回收期相对较短等优点,4G释照将首度设立"黄金频谱",规范单一投标业者取得700MHz、900MHz频段的频宽上限.这可避免稀有的电信资源落在少数几家业者手中.
--第一类授信资产准备将从0.5%提高到1%,台湾银行、合作金库等七大行库估算结果出炉,合计恐需增提250亿台币,可能冲击银行获利.法人预估.若全数提存,将至少影响各家泛公股行库的每股盈余(EPS)约0.5台币.
--经济部保成长大作战,预计月底提出"提升民间投资动能"方案,挑出四大面向改善投资环境,包括土地、人力、用水与环评.其中,为解决厂商缺地困扰,经济部将协调内政部以容积率奖励方式,透过往上发展,让厂商就地提升土地使用效率.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)