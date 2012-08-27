《台湾报摘》--工商时报8月27日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)在与三星(005930.KS)的专利战中大获全胜,让即将上市的新款产品更受到全球消费者注目.华尔街日报引述数个消息来源表示,苹果将分别在9月及10月推出新一代iPhone及所谓的iPad mini.以iPhone5为例,外资圈预估第三季至少可出货1,200万支.

* 其他:

--行政院政务委员张善政昨日表示,由于1GHz以下频谱具备距离地面近、投资成本低、回收期相对较短等优点,4G释照将首度设立"黄金频谱",规范单一投标业者取得700MHz、900MHz频段的频宽上限.这可避免稀有的电信资源落在少数几家业者手中.

--第一类授信资产准备将从0.5%提高到1%,台湾银行、合作金库等七大行库估算结果出炉,合计恐需增提250亿台币,可能冲击银行获利.法人预估.若全数提存,将至少影响各家泛公股行库的每股盈余(EPS)约0.5台币.

--经济部保成长大作战,预计月底提出"提升民间投资动能"方案,挑出四大面向改善投资环境,包括土地、人力、用水与环评.其中,为解决厂商缺地困扰,经济部将协调内政部以容积率奖励方式,透过往上发展,让厂商就地提升土地使用效率.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.