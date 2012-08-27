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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 08:49 BJT

《汇市简讯》日圆交叉盘持稳、美元趋涨,交叉盘多头平仓告终?

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* 周五纽约盘中,美元/日圆走势可能是受到交叉盘的影响,而美元/日圆买气转佳可能引领整体市况

* 许多错过在78.50下方买进的日本人士焦虑不安

* 78.50之前买气强劲,绵延至下档,该处为今日期权到期位

* 78.75亦有期权到期,周五高点为78.73,停止单在78.75上方,79.00则有更多停止单

* 澳元/日圆、新西兰元/日圆、加元/日圆的多头平仓可能告一段落 (完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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