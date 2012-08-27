《台湾报摘》--经济日报8月27日

* 头版头条:

--台湾经济部将跨国合作对象锁定日本,拟订台日产业合作六大推动重点.其中尤以"补断链"为首要工作,将选择拥ICT(资通讯)产业上游关键零组件及设备的日商招商,争取在台建立研发、生产基地.

* 其他:

--广达(2382.TW)进军云端又有新进展,看好平面与电视媒体对云端的需求,近期成功拿下日本最大出版社"讲谈社"订单,并将进军中国大陆地方电视台云端商机,透过"左攻中国大陆市场,右取日本订单"的媒体云端布局,抵抗下半年个人电脑(PC)市场不振冲击.

--塑化市场进入旺季,"台塑四宝"8月营收令人期待.法人估台塑(1301.TW)、南亚(1303.TW)与台塑化(6505.TW)8月营收月增率均有两位数字,其中台塑更将成为"四宝"第三季的获利王,相对台化(1326.TW)的表现则较不乐观.

--为扩大证券商业务范围,金管会积极协调中央银行大幅开放券商业务范围,增列多项外币业务,并初步获共识,将取消券商外币风险部位5,000万美元限制,仅保留不得逾净值15%的规定.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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