《台湾报摘》--经济日报8月27日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
* 头版头条:
--台湾经济部将跨国合作对象锁定日本,拟订台日产业合作六大推动重点.其中尤以"补断链"为首要工作,将选择拥ICT(资通讯)产业上游关键零组件及设备的日商招商,争取在台建立研发、生产基地.
* 其他:
--广达(2382.TW)进军云端又有新进展,看好平面与电视媒体对云端的需求,近期成功拿下日本最大出版社"讲谈社"订单,并将进军中国大陆地方电视台云端商机,透过"左攻中国大陆市场,右取日本订单"的媒体云端布局,抵抗下半年个人电脑(PC)市场不振冲击.
--塑化市场进入旺季,"台塑四宝"8月营收令人期待.法人估台塑(1301.TW)、南亚(1303.TW)与台塑化(6505.TW)8月营收月增率均有两位数字,其中台塑更将成为"四宝"第三季的获利王,相对台化(1326.TW)的表现则较不乐观.
--为扩大证券商业务范围,金管会积极协调中央银行大幅开放券商业务范围,增列多项外币业务,并初步获共识,将取消券商外币风险部位5,000万美元限制,仅保留不得逾净值15%的规定.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)