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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 08:36 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索支撑位在42.10上方

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* 美元/菲律宾披索可能在42.10上偏多

* 可能有空头回补买兴,因42.00支撑上有守住

* 月底企业买兴也加强支撑

* 披索隔夜NDF在42.20-42.27之间交投,收报42.19-42.23

* 关注明日公布的菲律宾6月贸易和进口数据,以及周四出炉的第二季国内生产总值(GDP).(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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