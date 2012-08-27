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市场报道 | 2012年 8月 27日 星期一 09:25 BJT

〔全球农业〕美国农业部仍预期2013年零售食粮价格将增加3%-4%

路透华盛顿8月24日电---美国农业部(USDA)周五指出,由于美国农作今年大量遭严重乾旱毁损,消费者明年的食材的支出料仍将增加3%-4%.

美国农业部2013年食粮价格预估与上月相比未变.

农业部在食粮价格展望指出,50多年来最严重的乾旱正推高美国玉米和大豆价格,且料影响到明年的零售成本.

但农业部称,"乾旱的最大程度和对大宗商品价格的影响尚未可知."

本月稍早农业部下调了今年玉米和大豆产量预估.

不过预计巴西大豆产量将创新高,可望缓和对于全球食粮短缺的担心.

美国农业部周五还指出,仍预期2012年食粮通胀率在2.5%-3.5%.

尽管零售食粮成本仍和6-7月相当,和上年同期相比,消费者的食材支出增加了2.3%.

7月牛肉价格较6月上涨0.6%,蛋价则跌0.3%.

7月乳品价格下跌0.5%,谷类和烘焙制品成本上涨0.4%.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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