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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 08:39 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比可能在9,520遭到印尼央行干预

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* 美元/印尼卢比可能在9,500-9,520间交投,月底需求将给予支撑

* 可能在9,520见到新一波的印尼央行干预

* 市场将观察明日政府公债标售的买兴,以寻求印尼卢比的线索

* 卢比隔夜NDF报9,565-9,585,收在9,550-9,580.(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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