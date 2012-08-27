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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 09:19 BJT

〔台湾股市〕盘初受苹果供应商股价上扬提振走高,但宏达电下跌

路透台北8月27日电---台湾股市周一盘初升0.36%,美国苹果公司(AAPL.O)的供应商鸿海(2317.TW)高开,此前苹果在针对韩国三星电子(005930.KS)的专利侵权诉讼中大获全胜[ID:nSB1744160].

加权股价指数.TWII上涨26.92点报7,504.45,上一交易日跌0.4%.

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