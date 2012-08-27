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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 08:50 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初跌至8月3日以来最低,韩债上涨

路透首尔8月27日电---韩国韩元兑美元KRW=周一盘初小跌,在逾三周来最低水准交投,三星电子(005930.KS)股价下跌打压韩股. 0026GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,136.3,为8月3日以来最低,周五国内市场收报1,134.1.

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