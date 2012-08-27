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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 09:01 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比料开高,可能在55.45-55.85区间交投

0052GMT

* 美元/印度卢比料开高在约55.50

* 企业需求、石油商买进及投机客买盘仍提供支撑

* 预料盘中区间为55.45-55.85

* 卢比纽约盘NDF报55.60-55.79,收在55.70-55.75.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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