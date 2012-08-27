《汇市简讯》澳元/美元停止单料不会遭触发,但仍位于1.0440之上

0054GMT * 市场盘初未能触发1.0440上方的停止单 * 1.0400点位面临压力,盘初市况相当清淡 * 对于中国成长及铁矿石价格的忧虑压抑澳元 * 纽约盘的1.0375及盘初的1.0435为初步支撑及压力位 * 今日未有数据,市场料于窄幅区间交投 * 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/teh32t).(完) --编译 张明钧;审校 张荻 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=