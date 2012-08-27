〔欧洲政经〕德国总理支持该国央行总裁;吁政界盟友对希腊议题审慎发言

路透柏林8月26日电---德国总理周日对德国央行总裁魏德曼的立场表示支持,欣然接受魏德曼对处理欧债危机所提出的警告,并正面看待他在欧洲央行的影响力.

梅克尔接受德国公共媒体ARD的访问时亦对执政联盟盟友提出警告,要求不要热炒希腊可能退出欧元区的议题,呼吁盟友们"高度"谨言慎行.

魏德曼在接受德国明镜周刊周末访问时重申,他反对欧洲央行总裁德拉吉买进意大利及西班牙的公债.魏德曼先前曾担任梅克尔的顾问.

而与魏德曼不同的是,梅克尔相信欧洲央行正履行其维持物价稳定的职责,但他称德国央行总裁有话直说是件好事.

"我认为魏德曼对政治人物一再提出警告是件好事,"梅克尔表示."我支持魏德曼,且相信他作为德国央行总裁对欧洲央行有重大影响力是件好事."

梅克尔的盟友、特别是基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)人士近几周来加大对希腊抨击,CSU资深国会议员Alexander Dobrindt周末表示,他预期希腊将在明年退出欧元区.

上周希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)到柏林访问梅克尔,并强烈要求德国政界人士降低其抨击声浪,称这样的抨击让希腊无法赢回众人信心,并妨碍其民营化进程.

梅克尔表示,他相信萨马拉斯正认真地要让希腊扭转乾坤,且对德国政界人士发出警告,称欧洲对于这场已有三年之久的危机"正进入非常决定性的阶段".

"我呼吁各方谨言慎行,"她说到.

当被问及国际货币基金组织(IMF)考虑退出希腊援助计画的臆测时,梅克尔称她没有见到这类迹象.(完)