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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 09:45 BJT

《汇市简讯》美元/坡元跳涨,因美元/人民币中间价较高

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* 美元/坡元跳涨,此前美元/人民币中间价高于预期

* 美元/坡元从1.2510升至1.2524,人民币兑美元中间价报6.3392,上日中间价报6.3305[ID:nEAP309R01]

* 美元/坡元有可能升破1.2525,进一步升向8月20日高位1.2550

* 美元/坡元最新报1.2511-1.2514,区间在1.2504-1.2524.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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