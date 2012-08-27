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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 10:00 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元面临压力,中国方面消息发酵

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* 新西兰元带动澳元走低,从0.8110美元附近跌至新的日低0.8082

* 市场称人民币汇率中间价上涨为初步的影响因子

* 媒体报导称,汇丰集团将中国2012年国内生产总值(GDP)成长率预估从8.4%降至8.0%

* 2013年GDP成长预估则是从8.8%调降至8.5%;7月中国全国规模以上工业企业利润同比下降5.4%

* 新西兰元回到0.8100美元上下波动,近期前景尚未有共识 (完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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