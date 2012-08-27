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市场报道 | 2012年 8月 27日 星期一 10:06 BJT

《汇市简讯》英镑兑澳元守住重要阻力位,技术面信号杂乱

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* 守住5月/8月跌势的38.2%回档位及200日移动均线切入位1.5265/70

* 拉回走势在日线图上留下空头流星(shooting star)型态

* 5日、10日和20日移动均线与乖离率的移动平均值(MACD)趋升

* 若收在5日均线切入位1.5140下方,则将下探10日均线切入位1.5063

* 若升破1.5270,则上看100日移动均线切入位1.5429.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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