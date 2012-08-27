版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 27日 星期一 10:14 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆处于上升趋势通道中点,并守住关键支撑

0157GMT

* 从7月25日低点以来的上升趋势一直被包含在一通道之中

* 8月21日近期高点几乎触及通道上缘

* 拉回看似是修正,并守住关键的98.25水准

* 目前处于通道中点,并非进行交易的好地方

* 跌破并守在98.25下方将会向下测试通道下缘

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/buh32t) (完)

--编译 张明钧;审校 张涛

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐