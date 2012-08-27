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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 10:31 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索脱离低点,受杠杆买盘及企业买需拉抬

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* 美元/菲律宾披索开在42.17

* 稍早受到国内卖盘打压下跌,但新一波杠杆买盘浮现

* 目前在42.09-42.215交投,最新报42.21-42.23

* 月底前的企业需求料将阻跌 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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