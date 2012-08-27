〔台湾债市〕公债RP利率持平,无紧缩因子料安然度过月底

路透台北8月27日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持平.时序虽进入月底,惟本周没有特别紧缩因素,资金状况也平稳,RP利率持稳在既有区间不变.

一证券商资金调度人士表示,近期央行冲销较不积极,无论银行与投信的资金都偏多,找券需求也多.纵然月底将近,预料不会产生调度不易的状况.