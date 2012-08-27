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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 10:47 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比买气不俗,印尼央行在9,510抛售

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* 美元/印尼卢比开盘偏多,报在9,510-9,520,传言印尼央行盘初有进场

* 据传印尼央行在9,510卖出美元

* 市场仍维持偏多基调,最新报9,515-9,525

* 开盘至今交投区间为9,510-9,517,卢比NDF报9,575-9,595.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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