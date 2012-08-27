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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 12:05 BJT

〔路透调查〕日本公债收益率本周料呈横向整理

路透东京8月27日电---汤森路透每周调查显示,多数受访者预期,日本指标债收益率(殖利率)本周将呈横向整理,受到月底需求支撑.

许多投资人可能会在场边观望,等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否会采取新的刺激措施以及买进更多债券的讯号.

每周调查的日债多空指数为正7,低于上周调查的正17,但仍维持在正数.该指数系由多头市场人数减去空头市场人数所得出.JGBBBI=

调查显示,52.3%的受访者预期收益率呈横向整理,该比例高于上回调查的25.0%.

美联储主席贝南克向一国会监督委员会表示,联储还有采取进一步货币刺激措施来提振美国经济的空间.

贝南克周五将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)地美联储活动上发表讲话.

退休基金和寿险业者月底延长存续期的操作,通常会在每个月的最后几个交易日中支撑中长债的价格.

所有调查回覆者中,有约27.3%预期日债收益率本周会下滑,该比例低于前次调查的46.7%.另外有20.5%的回覆者预期收益率上扬,低于前次调查的28.6%.

这份线上调查发给93个来自大型机构的日债市场参与者,有44人回覆,回覆率为47.3%.这包括18个来自银行、退休和投资基金和保险公司中长期投资大户的回覆.(完)

--编译 王冠中;审校 孙茉莉

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