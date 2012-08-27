〔路透调查〕日本公债收益率本周料呈横向整理

标题新闻：富国银行开除四名涉零售银行不当销售操作的管理中层，并取消其分红和股票奖励
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路透东京8月27日电---汤森路透每周调查显示,多数受访者预期,日本指标债收益率(殖利率)本周将呈横向整理,受到月底需求支撑.
许多投资人可能会在场边观望,等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否会采取新的刺激措施以及买进更多债券的讯号.
每周调查的日债多空指数为正7,低于上周调查的正17,但仍维持在正数.该指数系由多头市场人数减去空头市场人数所得出.JGBBBI=
调查显示,52.3%的受访者预期收益率呈横向整理,该比例高于上回调查的25.0%.
美联储主席贝南克向一国会监督委员会表示,联储还有采取进一步货币刺激措施来提振美国经济的空间.
贝南克周五将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)地美联储活动上发表讲话.
退休基金和寿险业者月底延长存续期的操作,通常会在每个月的最后几个交易日中支撑中长债的价格.
所有调查回覆者中,有约27.3%预期日债收益率本周会下滑,该比例低于前次调查的46.7%.另外有20.5%的回覆者预期收益率上扬,低于前次调查的28.6%.
这份线上调查发给93个来自大型机构的日债市场参与者,有44人回覆,回覆率为47.3%.这包括18个来自银行、退休和投资基金和保险公司中长期投资大户的回覆.(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
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* 美联储官员梅斯特和哈克暗示不久将会升息 * 欧元走软，因法国和荷兰的大选风险 * 投资者静待本周联储官员的讲话 * 欧元兑挪威克郎触及2015年7月以来最低 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国 联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。 克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会 对在现阶段升息感到不安。另外，Market News International援引费城联储总裁哈克的话报导称，有在3月升息的可能性。 投资者还在等待本周晚些时候美联储理事鲍威尔、亚特兰大联储总裁洛克哈特，以及达 拉斯联储总裁柯普朗的讲话。 “尽管市场已经在一定程度上消化了美联储3月升息的前景，但尚未完全消化，”Chapd elaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick说。 根据CME Group的FedWatch工具，周
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。