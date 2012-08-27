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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 10:56 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢走扬,尾随美元兑其他亚币的走势

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* 美元/泰铢冲上31.24,尾随美元/其他亚币的走势,因进口商和投机客买进

* 该货币对迄今在31.18-31.24之间交投,最新报31.23-31.25

* 在美元/人民币中间价走高下,仍有遭到出脱的风险,若升破31.25可能会有平仓动作.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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