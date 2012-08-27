《汇市简讯》美元/泰铢走扬,尾随美元兑其他亚币的走势

* 美元/泰铢冲上31.24,尾随美元/其他亚币的走势,因进口商和投机客买进

* 该货币对迄今在31.18-31.24之间交投,最新报31.23-31.25

* 在美元/人民币中间价走高下,仍有遭到出脱的风险,若升破31.25可能会有平仓动作.(完)