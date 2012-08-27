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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 11:10 BJT

〔金属期市〕上海期铜上涨,因经济刺激希望及实货买盘增加

路透上海8月27日电---上海期铜周一小升,受中国刺激举措的希望所支撑,此前中国人民日报社论呼吁要有因应经济风险的计画;同时美国联邦储备理事会(美联储,FED)也引发对进一步宽松的预期.

中国市场的实货采购增加亦拉抬价格.中国第三大炼铜厂金川集团计划下个月最多买进15万吨的消息亦激励投资者.

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